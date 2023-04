Presentata a Palazzo San Giorgio la ventunesima edizione di ‘Ti racconto un libro 2023’

È stato presentato questa mattina, nella Sala della Giunta di Palazzo San Giorgio, il programma della ventunesima edizione di “Ti racconto un libro 2023”, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con il patrocinio della Provincia di Campobasso.

Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, l’assessore alla Cultura, Paola Felice, e la responsabile della direzione artistica e organizzativa della rassegna, la dottoressa Brunella Santoli.

“Tra le occasioni di confronto che scandiscono letteralmente il tempo della nostra città, – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – l’appuntamento che si ripete annualmente, da ventuno anni, con l’Unione Lettori Italiani e con la rassegna ‘Ti Racconto un Libro’ da loro curata e proposta, è quel genere di occasione che riesce a coinvolgere ogni volta, immancabilmente, tutte le fasce d’età della nostra comunità, includendo, nel vero senso del termine, sensibilità diverse per metterle in contatto e fornire a tutti noi possibilità di riflessioni e dialoghi. È per questo che ogni edizione di questa rassegna è prima attesa con curiosità e poi vissuta con partecipazione emotiva, piena e consapevole, da tutta la nostra città. Accanto a “Ti Racconto un libro” si ritroverà, ancora una volta con piacere, il Comune di Campobasso che senza tentennamenti, grazie alla collaborazione intessuta dall’assessore alla Cultura, Paola Felice, con la dottoressa Brunella Santoli, responsabile della direzione artistica e organizzativa della rassegna, rinnova di fatto quel patto di collaborazione svolto congiuntamente in favore di un’intera comunità.”

“Il cartellone che Ti racconto un libro propone – ha detto l’assessore alla Cultura, Paola Felice – è, anche per questa ventunesima edizione, innanzitutto, una nuova occasione di crescita sociale e culturale che come Amministrazione comunale continueremo a coltivare insieme all’Unione Lettori Italiani, in un’ottica strategica di promozione e divulgazione della lettura per noi oramai consolidata, attraverso una serie di eventi e attività che riusciamo, durante tutto l’anno, a proporre costantemente sul nostro territorio.”