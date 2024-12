Si rompe l’unità del Pd Molise, Messere lascia

Unità del Pd in frantumi. Nicola Messere si dimette da Presidente dell’Assemblea regionale. Indicato lo scorso anno, insieme al segretario Ovidio Bontempo, Messere lascia dopo la riunione dell’assemblea regionale.



“Nel 2023, – scrive in una nota Messere – sono stato indicato come Presidente dall’intera assemblea del Partito Democratico del Molise a seguito di un accordo unitario che vedeva anche l’elezione del segretario Ovidio Bontempo. In questi giorni ho verificato che lo spirito unitario, all’insegna del quale siamo stati nominati io e il Segretario regionale, è venuto meno e ne ho tratto le dovute conseguenze. Se l’unità deve essere intesa come un modo per imporre scelte ai territori, venendo così meno uno dei principi cardine del Partito Democratico, quello della libera autodeterminazione, io non ci sto. Non è nel mio carattere, nel mio modo di agire e nella linea politica che da sempre ho tenuto. Resto militante attivo del PD e membro dell’Assemblea regionale. Non modificherò di una virgola il mio impegno per il partito, anzi mi spenderò ancora di più e con la massima energia. Generali o soldati semplici non cambia: siamo militanti appassionati”.