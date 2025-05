Pallavolo, BigMat Finale Nazionale Under 19 maschile, la conclusione della prima giornata a Termoli

Segnali già evidenti anche dalla sessione della prima giornata alla BigMat Finale Nazionale Under 19 maschile di pallavolo di Termoli.

Nella poule A, quella del PalaSabetta, sarà un discorso a due tra Diavoli Rosa Brugherio e Perugia per il successo finale. I brianzoli bissano l’exploit del mattino avendo la meglio per 3-0 con parziali a 21, 22 e 17 sulla Sir Perugia. L’Itas Trentino, invece, non lascia scampo alla Termoli Pallavolo con parziali a 5, 21 e 11 coi bassomolisani eliminati così come gli umbri.

Sul fronte del raggruppamento B di Montenero di Bisaccia saranno Pallavolo Bologna e Fenice Roma nell’incrocio del martedì mattina a decidere chi staccherà il biglietto per la seconda fase. Nel frattempo, la prima giornata di entrambe si è chiusa con un exploit per 3-1 dei felsinei in rimonta sulla Tonno Callipo Vibo Valentia (parziali di 24-26, 25-16, 25-20 e 26-24) e di 3-2 dei capitolini su Acqui Terme (parziali di 25-14, 16-25, 19-25, 26-24 e 15-11).

Nella poule C di Larino (palestra ‘Magliano’) strada in discesa per la Kioene Padova cui basteranno due set per andare avanti. I patavini bissano il 3-0 del mattino al pomeriggio nel derby del Triveneto sulla Friulintagli con parziali di 25-23, 25-16 e 25-15. Nell’altro match la Colombo Genova ha la meglio sui lucani del Murate con parziali di 25-12, 25-15 e 25-14.

Sempre a Larino, ma al PalaSantaChiara per il girone D, l’Arabona è in lotta con i lombardi dello Yaka Volley per il pass. Per gli abruzzesi 3-0 sul Pomigliano con parziali di 25-20, 29-27 e 25-17. Per lo Yaka 3-1 a Cuneo con parziali di 29-27, 20-25, 25-20 e 25-15.

Grosseto-Fano, infine, sarà il match decisivo del raggruppamento E del quartiere Difesa Grande a Termoli. Sia toscani che marchigiani hanno bissato il successo nel primo match: i primi con un 3-0 con parziali a 22, 10 e 22 sul Cus Cagliari, i secondi contro Brunico con arrivi all’insegna di un 31-29, un 25-14 ed un 25-21.