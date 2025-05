La Molisana Magnolia, le finali nazionali Under 19 partono con il piede giusto

LUPE SAN MARTINO DI LUPARI 47

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 70

(14-21, 28-39; 36-61)

SAN MARTINO DI LUPARI: Pilatone 8 (1/6, 2/6), Guzzoni 4 (1/3, 0/2), Squizzato 2 (1/4, 0/1), Versuro 9 (3/9, 1/4), Piatti 10 (5/9, 0/1); Lessio 1 (0/3, 0/1), Donato 11 (2/7, 0/3), Ferraro 1 (0/1), Bertoncello 1, Tognazzo. Ne: Lo Verro. All.: Bereziartua.

CAMPOBASSO: Giacchetti 4 (2/3, 0/1), Trozzola 12 (2/5, 2/3), Quiñonez 16 (4/6, 2/4), Moscarella Contreras 8 (4/5, 0/2), Grande 4 (2/5, 0/1); Cerè 10 (5/8, 0/2), Del Sole 8 (4/8, 0/3), Bocchetti Ben. 6 (1/9, 1/5), Boraldo (0/2, 0/1), Moffa G. R. 2 (1/2, 0/1), Del Colle (0/1), Santillo. All.: Diotallevi.

ARBITRI: Leggiero (Caserta) e Toffali (Monza Brianza).

NOTE: fallo antisportivo al 21’27” (28-45) per Pilatone (San Martino di Lupari). Tiri liberi: San Martino di Lupari 12/18; Campobasso 5/14. Rimbalzi: San Martino di Lupari 49 (Piatti 12); Campobasso 47 (Cerè 8). Assist: San Martino di Lupari 7 (Squizzato 4); Campobasso 13 (Cerè e Trozzola 3). Progressione punteggio: 6-10 (5’), 21-27 (15’), 32-55 (25’), 39-70 (35’). Massimo vantaggio: San Martino di Lupari 2 (2-0); Campobasso 31 (39-70).

Parte con un successo il percorso nelle finali nazionali under 19 ospitate nell’impianto amico dell’Arena per La Molisana Magnolia Campobasso. Le rossoblù, in avvio, devono convivere con un pizzico di tensione figlia dell’appuntamento, ma, dal terzo quarto in poi, si distendono e – col parziale di 22-8 tra 21’ e 30’ chiudono definitivamente la contesa.

PROBLEMI DI FALLI Il primo periodo è quello della maggiore pressione. Complici anche i ben quindici falli sanzionati tra i due fronti (che tra l’altro costringono coach Diotallevi a richiamare subito in panca sia Quiñonez che Moscarella Contreras), i #fiorellinidacciaio non riescono a dare uno strappo deciso, anche se con un parziale di 11-8 nella seconda metà del periodo, soprattutto intorno alle iniziative di Del Sole, arriva il +7 (14-21) del 10’.

TRIPLE SBLOCCATE Le rossoblù provano a dare un ulteriore segnale di presenza nel secondo quarto con San Martino di Lupari che inizia ad accusare anche le folate delle giovani magnolie che, nel momento in cui tolgono il tappo dal canestro nel caso di Trozzola anche nelle conclusioni dall’arco dei tre punti, vanno a prendersi un margine in doppia cifra (28-39) all’intervallo lungo.

GARA CHIUSA Al rientro dagli spogliatoi, le campobassane chiudono definitivamente la pratica. Quiñonez alza i giri del motore, le patavine sono costrette a commettere anche un fallo antisportivo per tenere testa alle rossoblù ed il 22-8 di parziale del quarto è il segnale con cui i #fiorellinidacciaio mettono la firma sul loro primo referto rosa della kermesse.

GARBAGE TIME L’ultimo periodo ha così una valenza meramente statistica: le campobassane allungano le proprie rotazioni, arrivano al massimo vantaggio del +31 (39-70) e si proiettano già su quello che sarà il secondo passo nel percorso tricolore.

A REFERTO CHIUSO Da parte sua, al termine della contesa, il coach delle rossoblù Gabriele Diotallevi è serafico: «Era normale che, in avvio, ci fosse della tensione ed avremmo potuto sbagliare anche situazioni facili. Nell’intervallo ho detto loro di continuare a giocare e di farlo insieme. La nostra non è stata una bellissima pallacanestro, la palla ha circolato poco ed è su questo che ci soffermeremo a video. Poi c’è stata la bravura di mettere energia in difesa ed è qui che abbiamo scavato il solco».

BERGAMO ALL’ORIZZONTE Per le rossoblù, ora, nella seconda giornata ci sarà il confronto contro Bergamo, altra formazione uscita vincitrice dal primo turno nel girone B (le orobiche hanno avuto la meglio per 63-59 su Frascati) con palla a due nuovamente alle ore 20 di martedì 14 maggio. Un successo sulle lombarde avvicinerebbe con forza le campobassane, intanto, alle semifinali.

GLI ALTRI RISULTATI Contemporaneamente, sempre all’Arena, c’è stato spazio anche per il raggruppamento A che ha visto gli exploit di Battipaglia (55-48 su Trieste) e nel big match di giornata quello della Geas Sesto San Giovanni sulla Reyer Venezia per 74-67.

FORMAZIONE VINCENTE Nel frattempo ha riscosso notevole successo anche il secondo appuntamento di ‘Magnolia Hub’ l’iniziativa portata avanti dal club con l’Unimol. Il responsabile marketing del team Renato Freda si è intrattenuto con gli studenti del corso di laurea in Scienze Motorie sul fronte del management dello sport e sul percorso rossoblù. A chiudere il ciclo degli incontri ci sarà una lezione legata alla preparazione atletica tenuta da Walter Brandoni.