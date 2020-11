Sicurezza nelle scuole fra i temi delle assemblee sindacali

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria è grande l’impegno degli insegnanti, dei Dirigenti scolastici, e del personale Ata per garantire agli studenti lo svolgimento regolare delle attività didattiche in presenza o a distanza. Ma, nonostante l’impegno profuso dai lavoratori, i sindacati FLC CGIL accusano governo e Regioni di inerzia su temi fondamentali quali, ad esempio, il rafforzamento e la stabilizzazione degli organici, il potenziamento del sistema dei trasporti e della rete sanitaria territoriale.

Sono iniziate questa settimana le assemblee della FLC CGIL che si svolgeranno in videoconferenza e coinvolgeranno tutte le scuole del Molise. In questo difficile momento, la FLC CGIL ritiene necessario confrontarsi e supportare i lavoratori sulle principali problematiche e criticità che si stanno vivendo nelle istituzioni scolastiche.

La sicurezza nelle scuole è fra i temi importanti del confronto, difatti l’emergenza epidemiologica in atto ha reso necessaria l ’applicazione di specifici protocolli , attività non sempre semplici da attuare in base alle condizioni specifiche della scuola e degli alunni. Altro tema caldo è il contratto integrativo che regolamenta la didattica digitale integrata, siglato dalla FLC dopo il raggiungimento di un’intesa politica con impegni precisi da parte del Ministero e la sostituzione della nota ministeriale emanata unilateralmente dall’Amministrazione, con una nuova intesa con le OO.SS.

Binomio inscindibile è quello del diritto all’istruzione e del diritto alla salute degli studenti, ed il personale scolastico continua ad impegnarsi per garantirli entrambi e per una scuola pubblica e di qualità anche nel difficile contesto attuale.

Carola Pulvirenti