‘Spazioscuola’, anche Pietracatella beneficiaria del finanziamento della Regione Molise per l’adeguamento degli spazi scolastici

Un nuovo, importante, risultato per l’amministrazione Tomassone di Pietracatella che, alla luce degli obiettivi programmatici già conseguiti, proietta la graziosa cittadina del Fortore nel novero delle realtà più dinamiche del Molise. Questa volta grazie a un finanziamento dell’amministrazione della Regione Molise.

La Comunità pietracatellese, infatti, beneficerà del finanziamento regionale legato alla misura “Spazioscuola”, coerentemente finalizzata al riattamento strutturale degli spazi scolastici interni ed esterni, nonché alla riorganizzazione generale delle aree pubbliche per gli studenti e gli operatori.

Una misura importante che, essendo stata concepita dalle strutture regionali durante la recente pandemia da Covid-19, permette ai Comuni molisani di intervenire in un settore strategico come quello della scuola, mettendo finalmente in sicurezza la fruizione degli spazi condivisi dalla collettività per un ottimale uso sociale.

Perciò lo scorso 3 aprile è stata firmata, presso la sala del Parlamentino in via Genova, la Convenzione tra Regione Molise e Comune di Pietracatella volta a consentire la messa in opera sia di nuove “aree gioco-aggregazione all’aperto” che l’adeguamento funzionale dei diversi “spazi didattici per l’attività motoria”, fissando conseguentemente un cospicuo finanziamento di centomila euro. In tal senso, il vice-sindaco, Donato Angiolillo, ha commentato favorevolmente la stipula dell’atto con le seguenti dichiarazioni: “in tempi rapidi approveremo il progetto esecutivo e realizzeremo l’intervento già a partire da questa estate.

L’obiettivo è quello di creare un’area esterna di gioco inclusiva dove tutti i bambini possano giocare, muoversi e divertirsi in sicurezza interagendo tra loro. I singoli giochi sono progettati per offrire la possibilità di essere utilizzati in contemporanea e in autonomia dalla maggior parte degli studenti anche quelli con disabilità motorie e/o cognitive.” L’intervento, infine, prevede anche la riorganizzazione degli spazi strettamente scolastici con la rimodulazione dell’aula informatica in chiave polivalente, tanto per rendere un servizio moderno e concreto alle giovani generazioni di Pietracatella.