Le squadre del Circolo della Vela Termoli alla terza prova del Campionato Zonale per le Classi Optimist e Laser

Domenica 7 aprile il Circolo della Vela Termoli ha partecipato con i suoi atleti alla 3° prova del Campionato Zonale di Federvela per le Classi Optimist e Laser, convocata ad Ortona presso la sede della locale Lega Navale.

E’ stata l’occasione anche per il debutto di due giovani atleti: Alessandro D’Onofrio per la Classe Optimist e Vittorio Scutti per la Classe Laser 4.7, entrambi al loro esordio con i colori della nostra città nei team del CVT.

Vittorio ed Alessandro, quest’ultimo anche premiato come atleta più giovane presente alle competizioni, si sono ufficialmente aggiunti nei rispettivi team velici di Classe e sono stati accolti fraternamente da compagni Tobia Vallo e Oscar Pizzuto.

Il Circolo della Vela Termoli si è mosso con gli equipaggi già dalla primissima mattinata, coinvolgendo i ragazzi in tutte le operazioni di preparazione, carico delle barche, allestimento dei carrelli e di mezzi necessari per il supporto alle regate.

Ad Ortona la presenza dell’alta pressione, stanziale in questi giorni sul nostro Paese, non ha permesso lo svolgersi delle regate, ma ha invece contribuito a far sì che i giovani atleti potessero socializzare con i ragazzi di tutti i team presenti alla tappa del Campionato: Pescara, Francavilla ed Ortona.

I preparativi meticolosi ed intensi hanno comunque impegnato tutti i regatanti per essere pronti all’atteso “barche in acqua”, purtroppo non concesso per la totale assenza di vento.

Il Vice Presidente del Circolo della Vela Termoli Domenico Guidotti e alcuni genitori presenti, non hanno perso l’occasione di documentare in un divertente video, la gioia dei ragazzi di sentirsi parte di un team velico e mostrare come gli atleti trovino in questo sport gli stimoli per esprimere la loro passione, dedizione, determinazione e voglia di stare insieme.

E’ su questi principi che le parole del Presidente del CVT Fabrizio Loffreda si soffermano proprio per rimarcare come gli sport velici siano importanti per la crescita dei ragazzi: “anche quest’anno, ricorda Fabrizio Loffreda, stiamo lavorando per organizzare l’Open Day al nostro Circolo, giornata in cui chiunque potrà venirci a trovare al CVT per conoscere e provare gli sport velici grazie ai mezzi e alle imbarcazioni che metteremo a disposizione con l’ausilio dei nostri istruttori federali. A giugno, al termine delle attività scolastiche, riprenderemo come tutti gli anni i nostri corsi di vela, wind surf, sup e canoa, in modo che tutti e soprattutto i giovani, possano trovare nell’andare per mare a vela uno stimolo per fare sport imparando a gestire gli elementi della natura. È proprio da questi corsi, continua Loffreda, che iniziamo a formare i ragazzi, anche per le nostre squadre agonistiche e che a seguito dei perfezionamenti invernali saranno formati per affrontare le loro prime esperienze agonistiche. L’esempio di Alessandro, premiato ieri ad Ortona all’età di sei anni come atleta più giovane della competizione, ne è un esempio”.

Il Presidente e tutto lo staff dirigenziale del Circolo Della Vela Termoli si complimentano i ragazzi augurando loro che il vento possa spingere la loro passione verso grandi traguardi sia nello sport che in tutte le loro esperienze future.