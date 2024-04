Tennis, ancora successi per i giovani Gentile e Della Valle in competizioni nazionali

Tennis giovanile ancora una volta in grande spolvero fuori dai confini regionali. Dopo i buoni risultati inanellati nelle scorse settimane dal piccolo Federico Cerio (a Foggia) da Matteo Gentile (a Caserta) e da diversi altri giovani tennisti molisani, gli under 12 dei club della provincia campobassana sono andati ancora a segno nei consueti tornei sponsorizzati dalla KINDER e dislocati su tutto il territorio nazionale. Lo stesso Matteo Gentile che ha perfezionato il suo tennis sui campi del Tennis Club Boianodue e sta proseguendo gli allenamenti sui rettangoli di gioco campobassani di Villa De Capoa, ha trionfato nel torneo under 11 del Tennis Club La Campagna di Francavilla al Mare (CH). Il giovane boianese ha superato tre turni e ha sconfitto, in finale, il parietà Nicholas Hoxha tesserato per il Circolo Tennis Lanciano.

Praticamente in contemporanea, Edoardo Della Valle, under 12 sempre del vivaio rossoblù dell’Associazione Tennis Campobasso, ha raggiunto la finale in un torneo di pari livello ma disputato sulla terra rossa dello Sporting Club di San Severo (FG). Il molisano si è arreso soltanto a Giuseppe Pelosi – tra i più promettenti del panorama tennistico pugliese – nel final match della competizione nazionale.