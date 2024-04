Programma triennale lavori pubblici 2024-2016, il Governo stanzia oltre due milioni per sette musei e siti archeologici del Molise

“Sono orgogliosa che il Governo Meloni e il Ministero della Cultura abbiano approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2024-2026. Questo significa che in Molise arriverà un numero importante di finanziamenti fondamentali per il rilancio di settori come quello museale e quello archeologico. Per il triennio si prevedono in Molise sette interventi per un totale di oltre 2 milioni di euro. Innumerevoli sono i beneficiari: si va dal teatro romano di Venafro al Castello Sanfelice di Bagnoli del Trigno, dal Museo di Santa Maria delle Monache di Isernia a Palazzo Japoce a Campobasso. Desidero per questo ringraziare il governo Meloni e il ministro Sangiuliano per l’attenzione costante rivolta verso i territori e per il mondo della cultura e dei beni artistici che rappresentano in tutto il mondo le bellezze, l’identità e la storia profonda di questa Nazione. Grazie alla proficua collaborazione con l’esecutivo stiamo dando le adeguate risposte alle esigenze e ai bisogni dei cittadini”. Lo dichiara il deputato molisano di Fratelli d’Italia, Elisabetta Lancellotta.