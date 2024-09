Trofeo Italiano Rally, Giuseppe Testa è terzo nel Rally di Bassano

Il sesto podio in altrettante tappe del Trofeo italiano rally in cui era al via. Il driver cercese figlio d’arte Giuseppe Testa esce con una terza posizione assoluta dal quarantaduesimo ‘Rally di Bassano’, confermandosi al vertice della classifica tricolore con 6,5 punti da gestire in vista del gran finale del 12 e 13 ottobre col quarantatreesimo trofeo ‘Villa d’Este’ a Como.

In Veneto, su Skoda Fabia Rs Rally 2 con alle note Gino Abatecola, il molisano è quarto nella prima speciale del venerdì sera la Rubbio Mini. Poi col secondo posto nel tratto cronometrato d’apertura del secondo giorno di competizione (la prima Cavaletto) c’è la risalita sino al secondo posto nella generale per poi, dalla successiva Valstagna 1, la discesa al terzo posto nella generale, mantenuto anche dopo la quarta speciale (la prima Rubbio) in cui arriva un secondo posto.

Il terzo posto alla Cavaletto 2 lo riporta in seconda posizione, ma il terzo posto alla Vastagna 2 lo fa riscendere al terzo posto nella generale che conserverà sino alla fine a fronte anche del secondo posto parziale nella terza Vastagna con un distacco di 20”5 dal primato e di appena 2”4 dalla piazza d’onore.

«Ho patito un po’ una scelta fatta figlia di alcuni test, decisione che però non ha pagato in termini di scorrevolezza. Abbiamo invertito alcune situazioni prima dell’ultima tornata e la situazione è migliorata, ma quella valutazione infelice ha finito con l’influire. In generale, con l’ingegner Walter Simonelli e con tutto il team abbiamo dato vita ad un ottimo lavoro e ringrazio loro, i miei sponsor ed i miei fan che mi supportano sempre».

Per centrare il titolo, ora, a Testa basterà salire sul podio a Como al di là del piazzamento del proprio più immediato inseguitore.

«Quella lariana – chiosa – è una gara che ci piace e conosciamo bene. In sinergia credo che potremo prenderci ulteriori belle soddisfazioni».