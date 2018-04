Donato Toma viaggia a vele spiegate verso la Presidenza della Giunta regionale del Molise. Al termine di un testa a testa durato tutta la notte, dopo le 7 di oggi, lunedì 23 aprile 2018, il candidato governatore del centrodestra ha preso il largo.

Con Toma governatore, questo sarà il nuovo Consiglio regionale del quinquennio 2018-2023.

Nicola Cavaliere, Armandino D’Egidio e Roberto Di Baggio per Forza Italia; Vincenzo Cotugno e Gianluca Cefaratti per ‘Orgoglio Molise’; Aida Romagnuolo e Filomena Calenda per la Lega Nord; Vincenzo Niro per i ‘Popolari per l’Italia’; Salvatore Micone per l’UdC; Quintino Pallante per Fratelli d’Italia; Michele Iorio per la lista ‘Iorio per il Molise’. Ancora in dubbio l’elezione di Carlo Perrella dei Sovranisti, in quanto la lista viaggia sulla barriera del 3%.

Il Movimento 5 Stelle sarà rappresentato in Consiglio regionale da cinque consiglieri: Andrea Greco, Patrizia Manzo, la più votata in assoluto con oltre cinquemila preferenze, Angelo Primiani, Valerio Fontana, Fabio De Chirico e Vittorio Nola.



Solo due i consiglieri regionali del centrosinistra: Vittorino Facciollai rappresenterà il Partito Democratico. Quorum raggiunto anche per ‘LeU’, che elegge l’uscente Francesco Totaro.

Di seguito l’intervista a Donato Toma, realizzata questa mattina, 23 aprile, alle 6.

Nella sala stampa, allestita all’ex Gil, intorno alle 8 di mattina iniziano ad arrivare i primi eletti a Palazzo D’Aimmo, tra cui Quintino Pallante (Fratelli d’Italia), Vincenzo Niro e Nicola Cavaliere (Forza Italia).