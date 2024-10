Due anni di Governo Meloni, il ministro Abodi a Campobasso: “Lavoro incessante anche e soprattutto per il Sud”

Il Ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili, Andrea Abodi, è giunto oggi, sabato 26 ottobre, a Campobasso per partecipare all’evento organizzato dal centrodestra in occasione del secondo anniversario del governo Meloni, dal titolo “Due anni di governo Meloni – L’Italia torna a correre”. L’iniziativa ha visto i rappresentanti della coalizione riuniti per fare il punto sui risultati raggiunti e le prospettive future.

Abodi ha sottolineato l’importanza del dialogo con le istituzioni locali e i parlamentari molisani per rafforzare la presenza e l’impatto delle politiche del governo sul territorio. “Grazie alla collaborazione con le autorità locali e i rappresentanti del Molise, possiamo aumentare l’efficacia delle nostre iniziative. Un esempio concreto è quello dei centri civici di comunità, spazi dedicati ai giovani per combattere il disagio giovanile attraverso lo sport gratuito. Queste risorse sono state stanziate per essere sfruttate al meglio e ci auguriamo che possano realmente fare la differenza,” ha dichiarato il ministro.

Ad accogliere Abodi, i coordinatori regionali dei partiti di maggioranza come Filoteo Di Sandro (Fratelli d’Italia), Michele Marone (Lega), Vincenzo Niro (Popolari per l’Italia), Teresio Di Pietro (Udc) e Fabio Cofelice (Noi Moderati), insieme alla rappresentanza parlamentare molisana che includeva i senatori Claudio Lotito (Forza Italia) e Costanzo Della Porta (FdI), i deputati Elisabetta Lancellotta (FdI) e Lorenzo Cesa (Udc), l’eurodeputato Aldo Patriciello (Lega), il presidente della Regione Francesco Roberti, oltre a vari rappresentanti istituzionali e sostenitori della coalizione.

Il ministro ha anche ribadito l’importanza di investire nel Sud e nelle aree che storicamente hanno sofferto di un gap economico rispetto al resto del Paese. “Negli ultimi due anni, abbiamo creato le condizioni per una crescita significativa e per ridurre le distanze socio-economiche, puntando su strumenti come la Zona Economica Speciale e altre risorse strategiche. C’è ancora molto da fare, ma se continuiamo a ricevere il sostegno dei cittadini, significa che stiamo andando nella giusta direzione,” ha concluso Abodi, evidenziando la fiducia nel lavoro svolto dal governo Meloni e i prossimi tre anni come cruciali per il consolidamento dei risultati raggiunti.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e di celebrazione dei risultati ottenuti, ma anche un’occasione per rilanciare nuove iniziative che rafforzino ulteriormente il legame tra il governo e il territorio molisano, con un’attenzione particolare ai giovani e allo sviluppo delle infrastrutture sportive e sociali.