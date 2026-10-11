Politica

Forza Italia, la delegazione del Molise a Milano per “L’Ottimismo della Volontà”

A guidare il gruppo, il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, l'assessore regionale Roberto Di Baggio e il Sindaco di Termoli Nico Balice

Photo of Redazione Redazione11 Ottobre 2026

Una delegazione di Forza Italia del Molise, guidata dal Presidente della Regione Francesco Roberti, con l’assessore regionale Roberto Di Baggio e il sindaco di Termoli, Nico Balice, ha preso parte a Milano all’evento nazionale “L’Ottimismo della Volontà”, promosso e organizzato dai Gruppi parlamentari di Camera e Senato di Forza Italia, in programma dal 9 all’11 ottobre 2026 presso lo Spazio Antologico East End Studios.

Tre giornate di confronto politico, istituzionale ed economico, che hanno riunito rappresentanti del Governo, parlamentari, amministratori locali, esponenti del mondo imprenditoriale, accademico e delle associazioni di categoria, con l’obiettivo di approfondire le principali sfide che attendono l’Italia e individuare proposte concrete per sostenere la crescita, la competitività e lo sviluppo dei territori.

La presenza della delegazione molisana ha rappresentato un’importante occasione di partecipazione al dibattito nazionale, di confronto con i vertici del partito e con gli amministratori delle altre regioni italiane, oltre che un’opportunità per portare all’attenzione del mondo politico e istituzionale le esigenze e le prospettive di sviluppo del Molise.

Al centro dei lavori, i temi della crescita economica, delle riforme, delle infrastrutture, dell’innovazione, del capitale umano e del ruolo strategico degli enti territoriali.

Tanti i temi affrontati e su cui ci si è confrontati: crescita demografica, con particolare attenzione alle proposte legislative per sostenere le famiglie, favorire la natalità e contrastare il progressivo invecchiamento della popolazione; sul futuro liberale e riformista dell’Italia, sul rapporto tra territori e crescita, sul ruolo degli amministratori locali e sulle riforme necessarie per rendere il Paese più moderno, efficiente e competitivo.

Un approfondimento è stato dedicato anche all’azione del Governo, alle riforme istituzionali e amministrative e alle proposte legislative per tradurre le esigenze dei cittadini in interventi concreti.

Un momento è stato dedicato alle condizioni necessarie per sostenere la crescita economica e rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano.

Un dibattito ha riguardato le riforme per liberare il potenziale economico dell’Italia, con particolare riferimento all’aumento della produttività, alla crescita dei salari, alla semplificazione amministrativa, alla riduzione degli ostacoli burocratici e alla valorizzazione del risparmio come risorsa per gli investimenti.

Ampio spazio anche al rapporto tra istituzioni, imprese e associazioni di categoria, con una tavola rotonda dedicata alla costruzione di un patto per la crescita, capace di coinvolgere il mondo produttivo e le rappresentanze economiche e sociali.

Per concludere, un confronto sul Governo del futuro, con la partecipazione dei vertici nazionali di Forza Italia, seguito dagli interventi conclusivi dei rappresentanti del Partito Popolare Europeo e dalle conclusioni del segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

Per la delegazione molisana, la partecipazione all’appuntamento nazionale ha assunto un significato particolare anche in relazione alle sfide che interessano il territorio regionale: il contrasto allo spopolamento, il sostegno alle famiglie e ai giovani, il rafforzamento delle infrastrutture, la valorizzazione delle imprese, la formazione professionale, l’innovazione e la necessità di creare condizioni favorevoli per nuovi investimenti.

Tematiche che assumono un valore strategico per una regione come il Molise, chiamata a confrontarsi con le difficoltà delle aree interne, con la necessità di migliorare i collegamenti e con l’esigenza di rendere il proprio sistema economico sempre più attrattivo e competitivo.

Il confronto con le esperienze amministrative e politiche delle altre realtà italiane rappresenta sempre un’opportunità importante per individuare soluzioni e buone pratiche da trasferire sui territori – ha sottolineato il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti – I temi affrontati in queste giornate sono centrali anche per il futuro della nostra regione. Penso alle infrastrutture, al sostegno al sistema produttivo, alla valorizzazione del capitale umano, alle opportunità per i giovani e alla necessità di contrastare il fenomeno dello spopolamento. La crescita del Molise passa attraverso investimenti, programmazione e una collaborazione costante tra i diversi livelli istituzionali. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare per creare opportunità concrete di sviluppo, valorizzando le potenzialità del territorio e rafforzando il ruolo della nostra regione nel contesto nazionale”.

“Il Molise ha bisogno di una visione di sviluppo che sappia coniugare crescita economica, attenzione alle comunità e valorizzazione delle proprie risorse – ha aggiunto RobertiÈ fondamentale continuare a investire sul dialogo istituzionale e sul confronto con il Governo nazionale, affinché le esigenze dei nostri territori trovino risposte adeguate. Iniziative come questa consentono di approfondire temi decisivi per il futuro del Paese, nella consapevolezza che anche le regioni più piccole possono e devono essere protagoniste dei processi di crescita e innovazione”.

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