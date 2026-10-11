Ottobre rosa: Asrem e Lilt insieme per la prevenzione oncologica: visite e screening gratuiti

Prosegue e si rafforza il legame operativo e concettuale tra l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM) e la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Molise. Una collaborazione sinergica focalizzata sulla sensibilizzazione alla prevenzione, in particolare per il tumore al seno e le patologie ginecologiche, attraverso programmi di screening gratuiti attivi negli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli, oltre che nei consultori di Campobasso e Isernia e con presidi capillari nei piccoli centri del territorio.

In particolare il 17 ottobre 2026 l’ASREM in associazione con la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), grazie al percorso FIOCCO ROSA garantirà presso i tre presidi ospedalieri regionali, “Antonio Cardarelli”- “S. Timoteo” – “Ferdinando Veneziale”, una mattinata all’insegna della Prevenzione per la DONNA.

Il percorso Fiocco Rosa è reso possibile grazie alla sempre proficua collaborazione del Direttore Generale dell’ASReM, dott. Giovanni Di Santo e dei direttori Asrem dott. Carmine Lauriello e dott.ssa Grazia Matarante, e alla sempre pronta disponibilità del comparto medico capeggiato per le visite ginecologiche dal dott. Eric Francescangeli primario del reparto di Ginecologia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e dott. Vincenzo Biondelli primario del reparto di Ginecologia dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

La Prevenzione nell’ambito ginecologico interessa principalmente il tumore del collo dell’utero o cervice uterina e della mammella. Nel primo caso l’obiettivo principale è valutare la presenza o meno dell’HPV (Papilloma Virus) e di una sua eventuale lesione pretumorale; nel secondo caso l’obiettivo principale è constatare la presenza o meno di piccole lesioni che se trascurate potrebbero diventare più importanti.

La Prevenzione è fondamentale per evitare o ridurre il rischio di sviluppare un tumore ginecologico. Prevenzione non vuol dire solo sottoporti periodicamente alle visite ginecologiche o senologiche e/o attenersi agli screening regionali ma vuol dire avere un sano stile di vita: non fumare, non assumere alcool, avere una dieta corretta ed eseguire regolarmente dell’attività fisica.

La LILT crede e promuove la prevenzione come una tradizione, una quotidianità per raggiungere ogni Donna perché ogni età ha la propria Prevenzione.

L’ ASREM crede e promuove questa filosofia offrendo la possibilità di mettere in atto la Prevenzione in un giorno dedicato ad essa, dove Ginecologi qualificati potranno ascoltare le Donne e offrire loro la possibilità di fare Prevenzione.

I prossimi appuntamenti:

– 17 ottobre visite ginecologiche (a partire dalla fascia di età dei 18 anni) nei P.O. di Campobasso, Isernia e Termoli

– 24 ottobre mammografie (fascia di età dai 45 ai 49 anni) al P.O. di Termoli

Sarà possibile effettuare le PRENOTAZIONI contattando il call center allo 0875 752626 (per chi chiama da cellulare) oppure 800639595 (per chi chiama da rete fissa) ESCLUSIVAMENTE nella giornata di

LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2026 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 17:00 .

Nel tempo saranno comunicate nuove date di screening, mentre restano costantemente operativi i Consultori di Campobasso e Isernia, raggiungibili ai numeri:

– Campobasso tel. 0874/409009

– Isernia tel. 0865/442752.