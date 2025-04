‘Sport di Tutti – Carceri’: lo sport come strumento di rinascita, inclusione e legalità nei percorsi di reintegrazione sociale

Un’opportunità concreta, attraverso l’attività sportiva, per riscoprire i valori positivi: rispetto delle regole, collaborazione, impegno e resilienza.

Con il progetto “Sport di Tutti – Carceri”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per tramite del Dipartimento per lo Sport e realizzato in collaborazione con Sport e Salute, lo sport diventa strumento per creare, all’interno degli istituti penitenziari, momenti di aggregazione, abbattere le barriere, favorire la reintegrazione sociale e mezzo di rieducazione per la popolazione detenuta sia adulta sia minorile.

I due progetti presentati si inseriscono nell’ambito delle attività previste dai protocolli d’intesa sottoscritti con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e l’obiettivo principale è quello di creare un’alternativa concreta in cui lo sport aiuti i soggetti fragili a riscattarsi e a migliorare la propria salute psico-fisica, creando un ponte tra carcere e società attraverso attività sportive e programmi di reintegrazione e inclusione.

La conferenza stampa di presentazione si è svolta presso la sede di Sport e Salute Molise, alla presenza delle autorità politiche e istituzionali. Il Coordinatore Regionale, Angelo Campofredano, ha ringraziato per la partecipazione Luca Praitano (Consigliere Comunale di Campobasso con Delega allo Sport), Antonella Calvanese (Direttore dell’Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni) insieme ad Adelia Di Iorio e Alessia Cerio dell’USSM Molise, oltre ai Referenti delle ASD Capofila Mariano Maniscalco (Polisportiva Montagano) e Gabriella De Bernardo (Atletica Isernia).

Il progetto “The power of sport” vede come capofila la Polisportiva Montagano ASD e si svolgerà a Campobasso e provincia, mentre il progetto “Pronti, per la partenza… via!”, che ha come capofila la ASD Atletica Isernia, avrà luogo ad Isernia e provincia. Il coinvolgimento dei beneficiari sarà coordinato dall’USSM – Ufficio dei Servizi Sociali per Minori del Molise.

Entrambi i progetti sono in fase di avvio. Il progetto “The power of sport” intende promuovere il benessere giovanile mediante l’acquisizione di un corretto e salutare stile di vita, ispirato ai valori fondamentali del rispetto di sé e degli altri, delle regole comuni, della condivisione, della valorizzazione delle diversità e delle differenze, per favorire l’inclusione sociale e combattere il disagio e la devianza minorile.

L’attività sportiva, in particolare, può rappresentare un elemento positivo per contribuire non solo a migliorare lo stato di salute psico-fisica dei giovani, ma anche un valido strumento educativo per lavorare sulle relazioni, sulle regole, sui valori come la legalità e la cooperazione, sul significato della sconfitta e della vittoria e sulla gestione delle frustrazioni.

Attività sportive: pallavolo, ginnastica, pesistica, calcio, basket, tiro con l’arco. Attività aggiuntive: giochi da tavolo, percorso educativo e socio-psico-pedagogico, laboratorio musicale, consulenze (postura e nutrizione).

Attività formative: orientamento al lavoro con percorsi di istruzione e formazione professionale per figure che operano nell’area dei servizi alla persona, della manifattura e dell’artigianato.

Il progetto “Pronti, per la partenza… via!” verterà su corsi di attività sportive, extra- sportive in ambito educativo e sociale e di formazione. Saranno organizzati laboratori sportivi per la pratica di: atletica leggera, bocce, badminton e danza; un laboratorio extra-sportivo per la pratica degli scacchi; un laboratorio di formazione per il primo soccorso con rilascio di attestato da parte della CRI; un laboratorio di attività educativa di prevenzione e promozione della salute; un laboratorio di attività sociale artistico- teatrale.

SPORT DI TUTTI – Carceri ha l’obiettivo di:

promuovere, attraverso la pratica dell’attività sportiva, un percorso di sostegno nonché un’opportunità di recupero dei soggetti fragili inseriti in contesti difficili, maggiormente esposti a rischio di devianza ed emarginazione;

favorire la pratica dell’attività sportiva come strumento per migliorare la salute psico-fisica attraverso un sano e corretto stile di vita e sviluppare l’inclusione sociale;

supportare ASD/SSD e ETS di ambito sportivo proponenti, al fine di sviluppare programmi di attività sportiva destinati alla popolazione detenuta adulta presso gli Istituti Penitenziari e ai minorenni che si trovano in custodia cautelare e pena detentiva presso gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM), gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, Centri diurni polifunzionali e la rete delle Comunità ministeriali e del privato sociale che collaborano con i Servizi minorili della Giustizia;

fornire competenze di ambito sportivo, educativo e socio-psico-pedagogico ai detenuti e ai minori/giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna.

“The power of sport”, a Campobasso e provincia

Capofila: Polisportiva Montagano ASD

Partners: ASD Molise Basket Young, ASD Polisportiva Pegasus, ASD Polisportiva Chaminade, ASD FisioPro Gym, SIRIO Società Cooperativa Sociale, FisioPro snc, Molise Sorriso OdV e Centro Molisano di Studi Cooperativi

“Pronti, per la partenza… VIA!”, a Isernia e provincia

Capofila: ASD Atletica Isernia

Partners: ASD ASAM, ASD Teco Dance New Generation, Associazione CAST APS, Croce Rossa Italiana Comitato IS

Perché lo sport non è solo gioco: è una seconda possibilità, un nuovo inizio!