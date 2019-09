Anci Molise al voto per la presidenza: corsa a due. Valente, sindaco di Vinchiaturo, sfida l’uscente Sciulli

In un incontro a cui hanno partecipato circa 40 sindaci è stata decisa la candidatura alla Presidenza dell’Anci regionale del sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente.

Sembrerebbe che i sindaci in più occasioni abbiano voluto rappresentare la necessità di un deciso cambiamento in seno alla direzione dell’Anci Molise.

La scelta tra i papabili è scaturita da una rosa di sindaci che avevano dato la loro disponibilità.

Il sindaco di Torella del Sannio Tonino Lombardi ha ritirato la propria candidatura in favore di Valente per fare sintesi, con l’obiettivo di favorire la candidatura unitaria espressione dei sindaci delle Provincia di Campobasso e Isernia.

Lo stesso ha fatto il primo cittadino di Tufara, Gianni Di Iorio, che pure si era detto disponibile.

Con Valente, candidato alla presidenza, si candidano al consiglio direttivo dell’Anci 15 sindaci molisani.

La scelta avverrà la mattina di venerdì 27 settembre all’Assemblea Anci, dove si terrà il rinnovo delle cariche regionali.

La sfida sarà tra il presidente uscente Pompilio Sciulli, consigliere comunale di Pescopennataro ed appunto il sindaco di Vinchiaturo, Luigi Valente.