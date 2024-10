Il Molise svela i suoi tesori: il Palazzo Marchesale di Ripalimosani protagonista delle Giornate FAI d’Autunno 2024

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024, le Giornate FAI d’Autunno tornano per la loro tredicesima edizione, offrendo la possibilità di esplorare luoghi straordinari del patrimonio culturale italiano. In Molise, l’evento si concentra su un sito di grande interesse storico e architettonico: il Palazzo Marchesale di Ripalimosani, situato in provincia di Campobasso.

Grazie all’impegno del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e dei suoi volontari, sarà possibile accedere a questo palazzo solitamente chiuso al pubblico, scoprendo le sue vicende storiche e ammirando la sua architettura. L’edificio, che risale all’anno Mille, rappresenta uno dei simboli del borgo e si trova al centro del paese. Nel corso dei secoli, il “vecchio castello” è stato trasformato in un palazzo signorile, grazie a importanti restauri e ampliamenti, tra cui quelli del 1521, come testimoniato da una lapide posta sopra il portale di ingresso.

Il Palazzo Marchesale: un viaggio tra storia e tradizione

Il Palazzo Marchesale ha conservato nel tempo alcuni elementi caratteristici delle antiche fortificazioni, come il muro a scarpa e alcune tracce del ponte levatoio. Tuttavia, l’edificio oggi si distingue per il suo piano nobile, che si affaccia verso il territorio circostante con ampi balconi, dai quali è possibile ammirare il paesaggio molisano. La visita offrirà l’opportunità di esplorare non solo l’interno del palazzo, ma anche la sua affascinante storia, legata allo sviluppo di Ripalimosani e alle attività economiche del borgo, come la produzione di gesso, vino, tela e, soprattutto, cordame.

Visite all’Orto dei Funai e alla Croce Viaria

Durante le Giornate FAI, sarà possibile visitare anche l’Orto dei Funai, un’officina all’aperto dove in passato veniva realizzato il cordame, lavorando le canape e gli spaghi di vario tipo. Questo luogo unico, con i suoi macchinari e metodi tradizionali, rappresenta un interessante esempio di archeologia artigiana.

Un’altra tappa imperdibile sarà la Croce Viaria, un’imponente scultura in pietra calcarea alta oltre tre metri. La croce, che sorge nei pressi del palazzo, presenta su entrambi i lati raffigurazioni religiose, con il Cristo crocifisso da una parte e il Cristo risorto dall’altra. Questo manufatto è un importante simbolo di devozione e un esempio significativo di arte sacra locale.

Un’occasione per riscoprire il Molise e il suo patrimonio nascosto

Le Giornate FAI d’Autunno 2024 offrono un’opportunità unica per conoscere più a fondo il Molise, una regione spesso trascurata, ma ricca di storia, tradizioni e bellezze naturali. Visitare il Palazzo Marchesale di Ripalimosani, l’Orto dei Funai e la Croce Viaria significa non solo immergersi nella cultura locale, ma anche sostenere la missione del FAI di tutela e valorizzazione del patrimonio italiano. Partecipare a queste giornate è un modo concreto per contribuire alla conservazione di questi luoghi, affinché continuino a raccontare la loro storia alle future generazioni.

Per ulteriori informazioni sui luoghi aperti in Molise e sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito ufficiale delle Giornate FAI: www.giornatefai.it.