Sinergia Comune Sesto Campano – Regione Molise, sei milioni di euro per la riqualificazione del Borgo di Roccapipirozzi Alta

Il Comune di Sesto Campano ha annunciato la partecipazione al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il recupero di aree dismesse e/o in disuso, presentando un progetto di riqualificazione del borgo medievale di Roccapipirozzi Alta. L’iniziativa prevede un investimento complessivo di 5.572.649,44 euro, di cui 4.517.932,32 euro provenienti da risorse pubbliche, prevalentemente legate al PNRR, e 1.054.717,12 euro da risorse private.

Un risultato ottenuto grazie al prezioso supporto della Regione Molise, tramite il Presidente Francesco Roberti e l’Assessore al PNRR Michele Iorio, che hanno contribuito a dare il via a questo ambizioso piano di sviluppo. L’obiettivo principale è la rigenerazione del borgo, combinando il recupero di edifici e spazi dismessi con la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale. Il fine ultimo è quello di creare un contesto favorevole alla crescita economica e sociale, incentivando il turismo e generando nuove opportunità occupazionali.

La riqualificazione di Roccapipirozzi Alta prevede interventi urbanistici mirati al recupero immobiliare e degli spazi pubblici, oltre allo sviluppo delle infrastrutture necessarie per consentire un’ottimale fruizione del paese e al contempo sostenere la nascita di iniziative private. L’amministrazione comunale ha pianificato la ristrutturazione del patrimonio edilizio, il rifacimento della pavimentazione dei vicoli, il consolidamento delle mura di cinta e la creazione di un’area pubblica con giardini terrazzati. Saranno inoltre realizzate nuove reti idriche, del gas, elettriche, fognarie, di telecomunicazione 5G e di pubblica illuminazione, garantendo così un potenziamento dei servizi pubblici.

Punto di forza che permetterà di acquisire maggiore punteggio nella graduatoria finale è la presenza di interventi da realizzarsi con l’intervento di privati, individuati in ‘Residenze Roccapipirozzi Srl’, che sta realizzando un ‘albergo diffuso’. Questa iniziativa comprenderà attività collaterali come botteghe di artigianato locale, ristoranti, enoteche, musei e punti informativi. Tre botteghe espositive saranno dedicate alla promozione delle eccellenze locali, tra cui la lavorazione del ferro, la produzione del tombolo molisano, la ceramica artistica, la falegnameria e i prodotti dell’enogastronomia locale. Si prevede anche l’apertura di un’enoteca per la degustazione dei vini molisani e di un laboratorio di pittura artistica.

Uno degli spazi dell’albergo diffuso sarà dedicato a un museo sulla storia di Roccapipirozzi. Qui saranno esposte macchine medievali ricostruite dagli artigiani locali sulla base di reperti e disegni del XVI secolo realizzati dal venafrano Battista della Valle, offrendo ai visitatori un’esperienza unica nel cuore del Molise.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Sesto Campano, Eustachio Macari, il quale ha dichiarato: “Questo progetto rappresenta un’opportunità straordinaria per il nostro territorio. Grazie alla sinergia tra Amministrazione Comunale, Regione Molise e soggetti privati, potremo valorizzare il nostro borgo, rendendolo un punto di riferimento per il turismo culturale e sostenibile. Siamo orgogliosi di poter contribuire alla rinascita di Roccapipirozzi Alta e alla crescita economica della nostra comunità”.

Il progetto, dunque, non solo restituirà splendore a un borgo dal grande valore storico e culturale, ma contribuirà anche a rafforzare l’identità territoriale e a creare nuove prospettive di sviluppo per Sesto Campano e per le aree limitrofe.