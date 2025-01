Campobasso e diversi altri centri si svegliano imbiancati: scuole chiuse nel capoluogo di regione

La neve, attesa dalla giornata di domenica 12 gennaio 2025, è arrivata alle prime luci dell’alba di oggi, lunedì 13. La città si è svegliata imbiancata e sono stati diversi gli studenti che, arrivati al terminal degli autobus, appresa la notizia della chiusura delle scuole a Campobasso, hanno trovato nuovi mezzi per tornare a casa.

L’ordinanza di chiusura delle scuole a Campobasso, infatti, dopo un post sulla pagina Facebook del Comune di Campobasso alle 23 di domenica 12 in cui si rassicurava della regolare apertura delle scuole (Contrariamente a quanto previsto, non si sono verificate precipitazioni nevose, pertanto le scuole del comune di Campobasso resteranno aperte domani 13 gennaio 2025), è arrivata questa mattina, lunedì 13, preceduta, alle 6,30, da un nuovo post in cui si preannunciava la chiusura dei plessi scolastici (Vista la situazione meteorologica e considerate le previsioni di ulteriori nevicate nelle prossime ore, la sindaca Marialuisa Forte ha firmato un’ordinanza per sospendere le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado della città per la giornata di oggi, 13 gennaio 2025).

Scuole chiuse anche a Torella del Sannio, Ferrazzano, Ripalimosani, Matrice, Casacalenda, Santa Croce di Magliano, Petrella Tifernina e Frosolone.

PREVISIONI DI LUNEDì 13 GENNAIO 2025 – Mattina: Correnti nord-orientali con calo delle temperature e precipitazioni in Molise. Nevicate moderate sul Matese, deboli e moderate sul Molise centrale e in Alto Molise.

Pomeriggio: nevicate più diffuse sul Molise centrale, Matese e Alto Molise di moderata intensità con temperature prossime e sotto allo zero.