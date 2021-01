Covid-19, 21 i contagi del giorno di Capodanno e due decessi. In Molise 1.819 attualmente positivi

Su 188 tamponi processati sono 21 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, venerdì 1° gennaio 2021, che conta anche due nuovi decessi che fa salire a 194 le vittime di Covid in regione da inizio pandemia. Si tratta di un 59enne di Campobasso e un 58enne di Termoli, entrambi ricoverati in Malattie Infettive.

Tra i nuovi contagiati, se ne sono registrati sei a Campobasso e altrettanti a Sant’Elia a Pianisi.

Gli attualmente positivi in Molise sono 1.819: 1.237 in provincia di Campobasso e 579 in provincia di Isernia. Tre quelli relativi ad altre regioni.

In Malattie Infettive sono ricoverati 51 pazienti, 9 quelli in Terapia Intensiva, per un totale di 60 persone attualmente ricoverate per Covid.

Quattro i guariti: uno di Cercepiccola, uno di San Marco La Catola e due di San Pietro Avellana.