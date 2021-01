Covid-19, 38 nuovi positivi e un decesso. 206 i guariti

Un decesso per Covid-19 in Molise nella giornata di oggi, venerdì 8 gennaio 2020. Si tratta di una 73enne di Sant’Elia a Pianisi, ricoverata in Malattie Infettive. I decessi in regionale salgono così a 210 dall’inizio della pandemia.

Sempre nella giornata di oggi su 552 tamponi ci sono 38 nuovi positivi. Boom di guariti: 206.

61 sono le persone attualmente ricoverate in ospedale: 53 in Malattie Infettive e 9 in Terapia intensiva.

1.179 gli attualmente positivi.