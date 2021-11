Il Covid torna a mietere vittime in Molise: nulla da fare per due 96enni, superata la soglia dei cinquecento decessi

Il Covid-19 torna a mietere vittime in Molise. Non ce l’hanno fatta una 96enne di Campobasso, ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’ e una 96enne di Roccasicura, morta a casa. Il totale dei decessi in Molise, dall’inizio della pandemia, è di 501.

Due i nuovi positivi su 419 tamponi refertati nella giornata di venerdì 5 novembre 2021: uno a Campobasso e uno a Isernia, a fronte di nessun guarito.

Il totale degli attualmente positivi in Molise è di 116: 78 in provincia di Campobasso e 38 in quella di Isernia. Sei i ricoverati al ‘Cardarelli’: cinque in Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva.

Intanto, l’incidenza a livello nazionale è tornata sopra i 50 casi per 100 mila abitanti, 53 per la precisione, nel periodo 29 ottobre – 4 novembre. La settimana precedente (22/10 -28/10) era di 46. L’indice Rt medio di trasmissibilità sui casi sintomatici – calcolato nel periodo 13 ottobre – 26 ottobre – passa a 1,15 (range 0,93-1,28), tornando sopra la fatidica soglia epidemica di 1 (la settimana precedente era stato di 0,96). Dal report risulta stabile l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=1,12 (1,06-1,17) al 26/10/2021 rispetto a sette giorni fa Rt=1,13 (1,07-1,19) al 19/10/2021).

L’Italia, così, si prepara alla quarta ondata, mentre dal Governo riferiscono di aprire la terza dose del vaccino per tutti.