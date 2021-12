Covid-19 in Molise, il bollettino del 23 dicembre 2021: 74 nuovi contagi. I positivi in regione sono 429

74 nuovi positivi in Molise al Covid-19 su 787 tamponi registrati nella giornata di giovedì 23 dicembre 2021: 11 i contagi a Termoli, 11 a Campobasso, 8 a Isernia e Guardiaregia, 7 a Bojano, 4 a Vinchiaturo.

Soltanto tre i guariti.

All’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso si è registrato un nuovo ricovero a fronte di un paziente di San Giacomo degli Schiavoni dimesso. Restano 15 i ricoverati: 13 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intestiva. Sui 15 ricoverati, nove non sono vaccinati.

Il totale degli attualmente positivi in Molise sale a quota 429, 349 in provincia di Campobasso e 79 in quella di Isernia, uno di altre regioni.