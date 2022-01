Covid-19, schizzano i contagi in Molise: 903 nuovi positivi tra tamponi molecolari e antigenici. All’ospedale ‘Cardarelli’ trenta ricoverati

Sono 903 i tamponi positivi registrati nella giornata di sabato 8 gennaio 2022 in Molise. 275 i tamponi molecolari sul un totale di 1.796 processati e 628 gli antigenici risultati positivi, quest’ultimi risultanti dal flusso farmacie e laboratori, inseriti precisa l’Asrem “in ottemperanza alla circolare ministeriale del 30/12/2021 che ci autorizza ad utilizzare anche gli antigenici per le quarantene”.

153 i positivi a Campobasso, 73 a Termoli, 66 a Bojano, 41 ad Agnone e Ripalimosani, 40 a Montenero di Bisaccia, 38 a Isernia, 32 a Casacalenda, 30 a Venafro, 28 a Colletorto, 27 a Santa Croce di Magliano, 23 a Montefalcone nel Sannio: questi i Comuni che hanno fatto registrare più contagi. Ma la mappa dei positivi riguarda quasi tutti i centri molisani.

14 i guariti.

Quattro i nuovi ricoveri all’ospedale ‘Cardarelli’ per un totale di 30 ricoverati, 28 dei quali in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva. Tredici ricoverati non sono vaccinati, nove vaccinati con seconda dose/unica, otto vaccinati con tre dosi.

Gli attualmente positivi in Molise salgono a 4.328, 3.615 dei quali diagnosticati con tampone molecolare Asrem e 713 con tampone antigenico. 3.065 i positivi in provincia di Campobasso, 1.261 in quella di Isernia e due sono di altre regioni.