San Giuliano del Sannio, scippano una collana d’oro a una 87enne. Denunciati due pregiudicati

A San Giuliano del Sannio due pregiudicati dell’area napoletana, con il pretesto di vendere prodotti ortofrutticoli, hanno scippato una collana d’oro a una signora di 87 anni.

I malfattori non avevano considerato che in quel momento era in atto un dispositivo coordinato di controllo del territorio nell’ambito della Compagnia Carabinieri di Bojano ed una delle sei pattuglie in circuito, intuendone subito la via di fuga, li ha immediatamente intercettati e bloccati.

“Un’azione rapida – la nota dei carabinieri – che ha consentito di denunciare i due all’Autorità Giudiziaria competente, dando immediato sollievo alla signora, tra l’altro gravemente malata ed un chiaro segnale a coloro i quali, sempre più frequentemente, orientano le loro azioni delittuose nei confronti delle persone anziane”.