Covid-19, giornata nera in Molise: 77 positivi e tre decessi

Sono 77 i nuovi positivi in Molise su 784 tamponi processati durante la giornata odierna, giovedì 5 novembre 2020. Altri tre i decessi per un totale di 45. Le vittime, tutte ricoverrate in Malattie Infettive al ‘Cardarelli, avevano 89 anni (dalla casa di riposo di Vinchiaturo) e due 84enni di Monteroduni e Serracapriola.

A Campobasso 14 i positivi, 15 a Termoli, 11 a Montaquila e Colletorto, 6 a Isernia.

1.426 gli attualmente positivi: 711 nella provincia di Campobasso e 709 in quella di Isernia.

Otto sono i ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva del ‘Cardarelli’ di Campobasso, l’unico in cui è possibile curare i malati di Coronavirus.Si va sempre di più verso il Piano B, che prevede altri sei posti in terapia intensiva, ricavabili nel blocco post-operatorio. Una situazione, sicuramente, preoccupante, alla luce del fatto che non siamo ancora nel pieno della stagione influenzale.

A livello nazionale i positivi di oggi, giovedì 5 novembre 2020, sono 34.505. I morti sono 445.

I pazienti in terapia intensiva salgono a 2.391 (+99 nelle ultime 24 ore). L’indice positivi/tamponi è del 15,69%. Il numero delle vittime non era così alto dal 2 maggio, quando si erano registrati 474 decessi.