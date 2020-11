Altri tre decessi causati dal Covid-19 in Molise. Si tratta di un 50enne di Isernia che aveva già patologie pregresse, ricoverato in Terapia Intensiva, e di un 80enne di Guglionesi e una 91enne di Portocannone, ricoverati in Malattie Infettive.

Il totale dei decessi per Coronavirus, dall’inizio della pandemia, sale a quota 60.