Campomarino, sulla Strada Provinciale 16 un giovane si schianta contro un autoarticolato parcheggiato

Poco prima delle 5 del mattino di Pasquetta, lunedì 1° aprile 2024, un’auto guidata da un giovane si è scontrata frontalmente contro un autoarticolato parcheggiato sulla Strada Provinciale 16, in contrada Cocciolete a Campomarino.

A intervenire una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, che ha lavorato per estrarre il giovane rimasto incastrato nell’abitacolo, per poi consegnato al personale medico e sanitario del 118 per il trasporto all’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli.

Sul posto presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica del sinistro, ma anche per garantire in sicurezza la viabilità.