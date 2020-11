Covid-19 la corsa del contagio non arretra: ancora sei decessi, 157 positivi e 10 ricoveri in più

Su 1051 tamponi processati sono 157 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, venerdì 20 novembre 2020.

Gli attualmente positivi in Molise sono 2357: 1372 in provincia di Campobasso e 970 in provincia di Isernia. 15 quelli relativi ad altre regioni.

11 il numero dei guariti, mentre 10 è quello dei nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive, rispettivamente di Campobasso, 2 Isernia, 2 Termoli, 1 Montefalcone del Sannio, 1 Ripabottoni, 1 Ferrazzano, 1 Cercemaggiore e 1 Baranello.

7, invece, il numero dei pazienti dimessi dall’ospedale Cardarelli.



Ai tre decessi delle ultime ore se ne sono poi aggiunti altri tre: si tratta di una 91enne della casa di riposo di Vinchiaturo, di una donna di 84 anni di Isernia e un uomo di 84 anni di Forlì del Sannio che di trovava ricoverato in Terapia Intensiva.

I nuovi contagi sono così distributi sul territorio regionale: 5 ad Agnone, 1 a Bojano, 1 a Busso, 22 a Campobasso, 4 a Campomarino, 6 a Capracotta, 1 a Carpinone, 2 a Cerro al Volturno, 4 a Chiauci, 1 a Colli a Volturno, 2 a Fornelli, 1 a Frosolone, 4 a Guglionesi, 22 a Isernia, 2 a Larino, 1 a Macchiagodena, 3 a Montaquila, 1 a Montelongo, 2 a Montenero di Bisaccia, 3 a Monteroduni, 1 a Montorio dei Frentani, 2 a Palata, 1 a Pesche, 1 a Petrella Tifernina, 2 a Pettoranello del Molise, 3 a Portocannone, 4 a Pozzilli, 1 a Riccia, 1 a Rionero Sannitico, 2 a Roccasicura, 2 a San Martino in Pensilis, 1 a San Pietro Avellana, 3 a Scapoli, 2 a Sesto Campano, 25 a Termoli, 1 a Trivento, 15 a Venafro e 2 Vinchiaturo.