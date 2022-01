Covid, ancora due decessi in Molise e tre nuovi ricoveri. Altri 440 contagi: in regione oltre 8mila positivi

Ancora due decessi in Molise riportato nel bollettino Covid dell’Asrem: si tratta di una 74enne di Jelsi che si trovava in Malattie infettive e un uomo di 65 anni di Ururi, ricoverato in Terapia intensiva.



440 sono poi i nuovi contagi registrati nella giornata di oggi, domenica 16 gennaio 2022, 89 molecolari (su 770) e 351 antigenici (su 2.106).

Di questi 37 a Campobasso, 53 a Termoli, 125 a Isernia e 38 a Termoli.

41 i guariti.

Gli attualmente positivi salgono a 8.195 ( 3.961 da tamponi molecolari e 4.234 da antigenici).

Tre i nuovi ricoveri all’ospedale ‘Cardarelli’ col totale dei degenti per Covid che sale a 26, 25 in Malattie infettive e 1 in Terapia intensiva. Di questi quattordici non vaccinati, quattro con seconda dose e otto con terza dose.