Covid, ancora un’altra vittima. Cordoglio e sgomento per la perdita del diabetologo di Agnone

Dopo il medico di base di Larino, a perdere la vita a causa del Covid anche un diabetologo di Agnone.

Antonio Antonelli, 63 anni, era da poco andato in pensione e da giorni si trovava nel reparto di Terapia Intensiva all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove è deceduto la notte scorsa.

Agnone è in lutto per la scoparsa dello specialista. A esprimere il cordoglio per la perdita l’Associazione Medici Diabetologi del Molise, la cui categoria si è stretta con affetto alla moglie e alla figlia.

“Antonelli – dicono i diabetologi della regione – era un medico attento e generoso, custode e divulgatore delle conoscenze clinico-scientifiche diabetologiche, magistralmente espresse nel recente passato in qualità di presidente regionale della associazione”.