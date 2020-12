Covid, aumentano decessi e contagi: 5 morti e +75 positivi su 994 tamponi processati

Su 994 tamponi processati sono 75 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, giovedì 10 dicembre 2020, che conta anche 5 nuovi decessi.

Si tratta di un 83enne di Ferrazzano deceduto in Medicina d’urgenza a Campobasso, un 94enne di Agnone morto nella casa di riposto di Sessano del Molise, un 88enne e un 70enne di Campobasso, entrambi ricoverati in Malattie infettive e una 72enne di Termoli che si trovava in Terapia intensiva.



Gli attualmente positivi in Molise sono 2687: 1633 in provincia di Campobasso e 1039 in provincia di Isernia. 15 quelli relativi ad altre regioni.

4, invece, i dimessi nella giornata di oggi che ha registrato anche cinque nuovi ricoveri e due trasferimenti dal reparto di di Malattie infettive a quello di Terapia intensiva.



In totale a Malattie Infettive ci sono 50 pazienti, 8 quelli in Terapia Intensiva, per un totale di 58 persone attualmente ricoverate per Covid. Fermi a zero oggi il numero dei guariti.



I nuovi contagi sono così distributi sul territorio regionale: 6 ad Agnone, 1 a Baranello, 10 a Campobasso, 1 a Cercemaggiore, 1 a Ferrazzano, 2 a Fossalto, 1 a Frosolone, 1 a Gambatesa, 1 a Macchia d’Isernia, 1 a Mafalda, 1 a Montaquila, 1 a Montenero di Bisaccia, 2 a Monteroduni, 1 a Oratino, 1 a Palata, 1 a Pescolanciano, 1 a Petrella Tifernina, 2 a Pietrabbondante, 2 a Poggio Sannita, 2 a Pozzilli, 5 a Riccia, 1 a Rocchetta a Volturno, 1 a Rotello, 2 a San Felice dle Molise, 2 a San Polo Matese, 2 a Santa Croce di Magliano, 1 a Sesto Campano, 2 a Tavenna, 9 a Termoli, 6 a Trivento e 3 a Venafro.