Covid, in Molise + 26 contagi. Numeri più alti in provincia di Isernia. Fermi i ricoveri

Su 719 tamponi processati in Molise ci sono 26 nuovi casi di contagio. Questi i numeri del bollettino Asrem di oggi, 19 ottobre 2020, che fanno salire a 423 le persone attualmente positive in regione. 571 quelle al momento in isolamento.

2 i guariti: uno di Colle d’Anchise e uno di Campobasso.

Restano per fortuna fermi a 12 i ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli.

I nuovi contagi di oggi sono così distribuiti: 2 ad Agnone, 7 a Castelpetroso, 1 a Longano, 5 a Isernia, 3 a Macchia d’Isernia, 1 a Montenero di Bisaccia, 2 a Pesche, 1 a Pettoranello, 1 a Sant’Agapito, 1 a Toro, 1 a Portocannone, 1 a Venafro.