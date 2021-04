Covid: in Molise ancora 4 decessi, altri 4 ricoveri e +33 nuovi positivi

Dopo la tregua dei giorni scorsi, tornano a salire i decessi e i ricoveri per Covid. Il bollettino dell’Asrem di oggi, venerdì 2 aprile, riporta infatti ben 4 decessi. Si tratta di un 74enne di Agnone deceduto ieri presso la propria abitazione, di un uomo di 80 anni di Campomarino ricoverato presso il reparto di Malattie infettive, di una donna di 64 anni di Santa Croce di Magliano e un uomo di 52 anni di Torella del Sannio, entrambi si trovavano nel reparto di Terapia intensiva. 444 il numero complessivo dei decessi per Covid in Molise.



4 sono poi i nuovi ricoveri di oggi a fronte di altri 4 dimessi.

69 le persone attualmente ricoverate: 60 al Cardarelli, di cui 52 in Malattie infettive e 8 in Terapia intensiva), 2 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli Molise, tutti in Terapia intensiva e 4 al Neuromed (3 Terapia intensiva e 2 in Sub intensiva). I

Su 562 tamponi processati i nuovi positivi di oggi sono 33, di cui 5 a Riccia, 3 a Campobasso, Campomarino e Toro.



I guariti di giornata sono 41, mentre il numero degli attualmente positivi è di 846.

3.365 i cittadini in isolamento.