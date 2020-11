Covid, in Molise la 46esima vittima e la corsa del contagio non si arresta

In Molise il Covid fa un’altra vittima. Si tratta di un uomo di 66 anni residente a Termoli, deceduto la scorsa notte nel reparto di Terapia Intensiva del Cardarelli di Campobasso, dove al momento risultano ricoverati altri 7 pazienti.

E’ la 46esima vittima in regione dall’inizio dell’epidemia.

Un numero che inizia a fare paura in Molise, quotidianamente alle prese con l’aumentare dei contagi.

Intanto al Cardarelli continuano i lavori per aumentare i posti letto per i pazienti Covid, alcuni dei quali saranno ricavati anche nel reaprto di Pediatria, mentre alcuni di questi ultimi saranno spostati a Otorinolaringoiatria.

Un momento decisamente difficile per il Paese e per il Molise che era riuscito a scampare, come tante altre regioni del Sud, alla violenza della prima ondata.