Covid, in Molise più 10 positivi. Intanto il Governo proroga a fine settembre le misure anti-contagio

Boom di contagi in Molise, dove oggi, domenica 6 settembre 2020, sono 10 quelli registrati nelle ultime ore.

Su 135 tamponi, 8 persone sono risultate positive a Campobasso, una persona a Campodipietra e una a Sant’Agapito.

Sale, dunque, a 87 il numero degli attualmente positivi al Coronavirus in regione. Restano 3 le persone ricoverate in malattie infettive al Cardarelli, mentre tutti gli altri sono positivi asintomatici a domicilio.

109 le persone in isolamento.

Intanto, in tutto il Paese entra in vigore da domani, lunedì 7 settembre, il nuovo DPCM con cui il Governo Conte ha prorogato i divieti fissati il 10 agosto scorso.

L’utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusti viene prorogato fino al 30 settembre, così come all’aperto in tutte quelle circostanze in cui non può essere garantita la distanza di un metro tra le persone. Restano esclusi i bambini sotto i 6 anni e i disabili.

Restano, inoltre, chiuse le discoteche e gli stadi, nonostante l’imminente inizio del campionato di Serie A.

Confermata anche l’ordinanza del Ministero della Salute che obbliga coloro che nei 14 giorni antecedenti al rientro in italia abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna a sottoporsi al tampone.