Covid, in Molise un decesso e altri sei ricoveri. 507 i positivi di oggi, 444 sconfiggono il virus

Un decesso e sei nuovi ricoveri nel bollettino Asrem di oggi, 26 gennaio 2022.

Non ce l’ha fatta un uomo di 88 anni di Termoli che si trovava nel reparto Anziano fragile, reparto in cui oggi è stato ricoverato un altro paziente. 5 quelli che nelle ultime ore sono stati portati in Malattie infettive.

Al momento quindi in ospedale ci sono 42 persone positive al Covid: 25 in Malatti infettive, 14 nel reparto Anziano fragile e tre in Terapia intensiva.

Dei 42 ricoverati, 13 non sono vaccinati, 1 ha una dose, 10 hanno due dosi e 18 hanno tre dosi.

507 sono poi i nuovi positivi in Molise: 105 quelli da tamponi molecolari su un totale di 1.595, 402 quelli da tamponi antigenici su 1.601.

77 i contagi a Campobasso, 19 a Bojano, 64 a Isernia e 58 a Termoli

I guariti sono 444, 57 dei quali a Campobasso.

Tornano a salire a 9.292 gli attualmente positivi in Molise: 2.974 tramite tampone molecolare e 6.318 con tampone antigenico.