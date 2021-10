Covid, una paziente si aggrava e viene trasferita in rianimazione. In Molise positivi sotto quota 100: 3 i casi di oggi

All’ospedale Cardarelli di Campobasso la donna di 73 anni di Civitanova del Sannio è stata trasferita, nelle ultime ore, dal reparto di Malattie infettive in quello di Terapia intensiva. Al momento, dopo il decesso di ieri, è l’unica paziente ricoverata per Covid in Rianimazione.

Un altro paziente di San Giovanni in Galdo, precedentemente ricoverato in Malattie infettive (dove al momento sono 2 i ricoverati), ha invece lasciato il reparto per essere trasferito in un’area no Covid del nosocomio del capoluogo.

Su 404 tamponi processati nelle ultime 24 ore sono solo 3 i nuovi positivi: 1 a Campobasso e 2 a Montaquila.

2 le persone risultate guarite nell’ultimo bollettino Asrem: 1 a Isernia e 1 San Giovanni in Galdo.

I casi attualmente positivi in Molise sono 89: 35 nella provincia di Campobasso, 52 nella provincia di Isernia e 2 di fuori regione.

2.274 i soggettiin isolamento.