In Molise numeri da zona bianca: zero decessi e zero ricoveri. Su 376 tamponi solo 3 positivi

Sono sempre più incoraggianti i dati del Molise, regione dove a essere ricoverate per Covid sono 20 pazienti. Si trovano tutti al Cardarelli: 15 in Malattie infettive e 5 in Terapia intensiva.

Scende anche il tasso di positività: su 376 tamponi processati sono 3 i nuovi positivi. Una persona di Isernia, una di di Agnone e una una di Pozzilli. 12, invece, le persone guarite, mentre nelle ultime ore un’altra persona è stata dimessa dal reparto di Malattie Infettive.



Al momento in Molise gli attualmente positivi sono scesi a 228: 139 in provincia di Campobasso, 89 in provincia di Isernia.

Il Molise, in base ai dati confortanti, è dunque pronto per passare in zona bianca a partire dal 1° giugno, insieme a Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

Con il colore bianco le uniche precauzioni che valgono sono indossare le mascherine e tenere il distanziamento.