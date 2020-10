Record di positivi in Molise: 101 contagi. Preoccupa Bojano

Record di contagi da Covid-19 in Molise oggi, domenica 25 ottobre 2020: 101 nuovi positivi su 549 tamponi processati. Il totale degli attuali contagiati, dunque, arriva a 647.

Preoccupa la situazione di Bojano con 26 casi odierni. Nel pomeriggio, il Sindaco, Carmine Ruscetta, a seguito di comunicazione da parte dell’ASReM, considerati i numerosi casi di contagio riguardanti studenti e docenti, ha ritenuto opportuno emanare un’ordinanza di chiusura dell’intero Istituto Comprensivo Amatuzio – Pallotta dal 26 ottobre al 9 novembre, restando impregiudicate autonome iniziative del Dirigente Scolastico circa l’organizzazione scolastica a distanza e smart working.

A Isernia 19 i contagiati, 17 a Campobasso. In totale altri 26 i Comuni molisani dove si sono registrati i contagi: 1 Busso, 1 Campochiaro, 1 Campomarino, 1 Carpinone, 1 Casalciprano, 7 Castelpetroso, 2 Colle d’Anchise, 1 Colletorto, 1 Ferrazzano, 1 Fornelli, 1 Guglionesi, 1 Lucito, 1 Mirabello Sannitico, 1 Montaquila, 6 Oratino, 1 Petacciato, 1 Riccia, 1 Ripalimosani, 1 Roccamandolfi, 1 Salcito, 1 Santa Croce di Magliano, 1 Sant’Elia a Pianisi, 1 Sesto Campano, 2 Termoli, 1 Venafro e 1 Vinchiaturo.

A livello nazionale, 21.273 nuovi casi, la soglia più alta mai raggiunta nel Belpaese. La situazione preoccupa per il numero crescente dei ricoverati nelle terapie intensive (in totale 1.208).