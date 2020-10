Guglionesi, sospesa l’attività scolastica per alcune classi

Guglionesi, sospesa l’attività didattica per le classi dalla prima alla terza B e terza A della scuola secondaria di primo grado e scuola dell’infanzia M.Del Torto. Il plesso interessato è quello B di via Catania.

È in corso di stesura l’ordinanza del Sindaco che fa seguito alla comunicazione del Dirigente scolastico, Prof.ssa Patrizia Ancora, che ha segnalato un caso di positività al COVID 19 tra il personale docente. La disposizione di sospensione di ogni attività scolastica per il giorno 26 ottobre 2020 consentirà la sanificazione degli ambienti scolastici di tutto il plesso B.

Le attività scolastiche riprenderanno martedì 27 ottobre, per le classi non soggette al protocollo sanitario COVID 19 secondo le disposizioni dell’Omnicomprensivo di Guglionesi e per la scuola comunale dell’infanzia. La sanificazione verrà effettuata anche nella palestra di Via Catania.