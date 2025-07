Guarracino (UILTuCS Molise): “Bene l’iniziativa per la Biblioteca Albino. Invece sul progetto Osaka restano gravi dubbi”

Pasquale Gurarracino, Segretario Generale della UILTuCS Molise, prende atto con soddisfazione dell’iniziativa di Noi Moderati che ha sollecitato con una interrogazione in Parlamento la riapertura di quell’immenso patrimonio culturale che è rappresentato dalla Biblioteca Albino di Campobasso.

“Ringrazio la delegazione molisana di Noi Moderati, nelle persone di Fabio Cofelice, Gianluca Maroncelli, Pietro Montanaro e Francesco Sanginario sia per aver riportato alla ribalta una questione tanto rilevante, sia per aver accolto le sollecitazioni della UILTuCS Molise che in tutti questi anni non ha mai smesso di chiedere informazioni a tutti i livelli e sollecitare interventi per ridare ai molisani un patrimonio di valore inestimabile, quale quello contenuto nella Biblioteca Albino di Campobasso.”– esordisce Guarracino – “Sono queste le iniziative che davvero possono portare una utilità al popolo molisano: continueremo a sostenere qualsiasi concreta proposta che abbia come risalutato finale quello della riapertura delle porte della Biblioteca, proprio perché riteniamo che ciò che vi è contenuto sia una grandissima attrattiva non solo per i molisani, ma per tutti coloro che verranno a visitare il Molise. E siamo convinti che la riapertura della Albino possa avere nell’immediato un ritorno in termini di accessi e di sviluppo di gran lunga maggiore rispetto ad altre iniziative.

A tal proposito mi chiedo: l’Assessore Di Lucente è riuscito a superare le difficoltà linguistiche e di mentalità con i giapponesi? Riuscirà finalmente a spiegarci perché è stato necessario spendere un milione e duecentomila euro per andare ad Osaka? Riuscirà a farci capire quale sarà il ritorno di tale spesa per i molisani? Fino ad oggi l’Assessore Di Lucente non è riuscito affatto a convincerci della bontà del progetto Osaka.

E se è vera la frase : “ai posteri l’ardua sentenza”, è vero anche che la UILTuCS Molise continuerà chiedere conto di questo sperpero di risorse che ben potevano essere impegnate diversamente a reale vantaggio della nostra regione e dei molisani.” -– conclude Pasquale Guarracino della UILTuCS Molise.