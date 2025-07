Memorial Nicola Fierro, a Mirabello va in scena la seconda edizione

Sorrisi, abbracci, agonismo e divertimento. Questo e tanto altro è stato il secondo Memorial Nicola Fierro organizzato dall’Ordine dei Giornalisti del Molise venerdì 4 luglio a Mirabello Sannitico.

Una serata che ha visto confrontarsi in mini sfide di calcio a 5 presso il campo polivalente di Viale Padre Pio una squadra dell’Ordine guidata da Isidoro La Farciola e due rappresentative dei Grandi Calciatori Mirabello con in panchina Mauro De Cesare. Presenti all’evento la moglie Paola, la figlia Cecilia, i genitori Antonio e Carmelina, il sindaco di Mirabello Angelo Miniello sempre attento e vicino a simili iniziative e tanti amici che non sono voluti mancare al grande appuntamento.

La seconda edizione del Memorial si è aperta con la consegna di una targa da parte dell’Ordine dei Giornalisti (con in prima linea il presidente Vincenzo Cimino e il consigliere nazionale Cosimo Santimone) alla famiglia e un omaggio floreale dei Grandi Calciatori Mirabello consegnato da Mauro De Cesare. Poi ci sono stati i saluti del sindaco Miniello e del presidente Cimino che hanno sottolineato la bontà e la valenza non soltanto sportiva dell’evento. In campo c’è stato tanto divertimento e sano agonismo sotto la direzione arbitrale di Giovanni Veltre.

Un momento di grande confronto nel ricordo di un amico e un collega che ha fatto della sua passione per lo sport la sua professione. Una nuova formula (quella del futsal) proposta dagli organizzatori che ha lasciato il segno incassando il consenso di pubblico e appassionati.

A vincere è stata la selezione dell’Ordine dei Giornalisti. Al termine momento convivivale per chiudere nella maniera migliore possibile una giornata dal sapore speciale.