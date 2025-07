Expo Osaka 2025, prima giornata dedicata alla Regione Molise con ottimi numeri

Molisakura è ufficialmente sbocciato: un fiore raro, nato dall’incontro di due anime gentili, che da oggi parla al mondo con voce molisana e cuore giapponese. È stato oggi inaugurato lo spazio espositivo della Regione Molise all’Expo 2025 di Osaka.

Al taglio del nastro il Commissario Generale per l’Italia all’Expo, Ambasciatore Mario Vattani, il Presidente del Consiglio della Regione Molise, Quintino Pallante, il onsigliere regionale Angelo Primiani e, naturalmente, l’Assessore alle Attività produttive, sviluppo economico e internazionalizzazione delle imprese, Andrea Di Lucente.

Il tutto si è svolto alla presenza del Cardinale di Osaka, Thomas Aquino Manyo Maeda che ha poi benedetto la campana commissionata dalla Regione Molise alla Fonderia Marinelli. Campana che sarà donata alla Cattedrale di Osaka al termine della settimana espositiva.

Una cerimonia intensa ed emozionante, che ha visto l’elogio del Commissario Vattani per l’ incredibile organizzazione che la Regione Molise ha messo in atto per la sua partecipazione all’Expo 2025 di Osaka.

“Una bella e grande avventura – ha dichiarato l’assessore Di Lucente – un ringraziamento va tutti i nostri partners, dall’Istituto Commercio Estero, alla Camera di Commercio Italo Giapponese, alle nostre istituzioni, all’Università del Molise, al Conservatorio Perosi di Campobasso, ai Musei Molisani che hanno portato delle opere bellissime, in particolare la Venere di Venafro, che sta riscuotendo tanto successo. Con noi sono venute tante aziende e abbiamo portato il nostro artigianato più pregiato, la Campana, simbolo del Molise, lo scalpellino di Oratino, il tombolo di isernia e tutto ciò che potevamo portare.

“Il Molise è qui, e oggi si racconta al mondo attraverso la bellezza della contaminazione culturale”

Un’opportunità straordinaria per trasmettere autenticità e capacità di custodire valori senza tempo.

Expo 2025 rappresenta una vetrina globale. Farsi conoscere oggi, significa investire nel domani. Per una regione come il Molise, aprirsi al mondo è fondamentale per attrarre nuove energie, capitali e progetti imprenditoriali.

Expo è l’occasione per avviare nuove rotte di dialogo

È stata una giornata di apertura piena di emozioni, di bellezza e di soddisfazione. Tantissimi i visitatori dello spazio espositivo dedicato alla Regione Molise all’interno del padiglione Italia di expo 2025 di Osaka. Si parla di 80 ingressi ogni 6 minuti, una mole impressionante di visitatori che vogliono ammirare le nostre bellezze, la nostra storia, la nostra cultura e le nostre tradizioni.

Grande interesse per il nostro artigianato, per i nostri contributi video per la promozione del territorio, per i nostri artisti.

“Da oggi e per tutta la settimana – ha spiegato l’assessore Di Lucente – si esibiranno i musicisti del Conservatorio Perosi, Luca Ciarla e Manuel Petti, poi il quartetto di zampogne e ciaramelle e gli artisti delle zone delle Mainarde. Avremo anche diversi appuntamenti con le maschere zoomorfe e faremo conoscere al Giappone i nostri abiti tradizionali della collezione Scasserra”.

La giornata di inaugurazione si è conclusa, in un teatro gremito, con la Vestizione della Sposa, appuntamento realizzato a cura di Antonio Scasserra del MUVES e presentato da Girolamo Panzetta, conduttore televisivo e attore italiano, che ha vissuto in Molise e che risulta essere l’italiano più famoso in Giappone, dopo Leonardo da Vinci. Al termine, nello spazio esterno, la performance di Manuel Petti.

“Vedere lo stupore sui visi delle persone che entrano nella nostra area e ne restano affascinati, è per noi motivo di grande orgoglio. Abbiamo lavorato molto a questo progetto e sono certo che ci sarà una ricaduta positiva sul nostro territorio, in termini di presenze ma, soprattutto, in termini economici. Expo – ha concluso – rappresenta una vetrina e un’occasione che non potevamo perdere”.

Nella giornata di lunedì 7 luglio ci sarà un evento organizzato dalla Regione Molise insieme al MIMIT, durante il quale la DR MOTORS si presenterà al mondo, insieme a partners giapponesi che già collaborano con DR e che porteranno, nell’ambito del seminario, l’ esperienza maturata con questa azienda molisana per fare da volano di attrazione verso aziende e imprenditori, portando investimenti nella nostra regione.