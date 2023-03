Welfare, Molise in fondo alla classifica. Sempre più importante il contributo della teleassistenza

72 euro di spesa pro capite in interventi e servizi sociali contro una media nazionale che è pari a 152, in Molise in pratica si spende e si investe nel sociale meno della metà rispetto al resto del Paese. Lo rivela il Rapporto annuale del Think Tank ‘Welfare, Italia’ (promosso da Unipol in collaborazione con The European House – Ambrosetti), che piazza la nostra regione al 17° posto nel 2022 per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare e addirittura ultima per spesa previdenziale media sulla popolazione over 65 (874 euro rispetto alla media di 1.115 euro).

Un quadro per nulla rassicurante, che racconta con la freddezza dei numeri le troppe difficoltà che i nostri anziani devono affrontare quotidianamente.

Esiste un gap non solo economico, ma anche culturale e strutturale, che l’ormai noto Progetto Aurora intende in parte colmare. Come? Attraverso il suo innovativo servizio di teleassistenza che aiuta famiglie e comunità a non lasciare sole le persone di una certa età.

Intanto il tour sul territorio continua e venerdì 24 marzo fa tappa a Ripalimosani, dove alle 19 – presso la Sala consiliare – verranno illustrati all’amministrazione e alla cittadinanza i dettagli di un servizio che consente di sostenere a distanza, grazie al comodo utilizzo di un bracciale discreto e super tecnologico, i nostri nonni nella loro quotidianità. A Riccia c’è la centrale operativa che monitora e registra i dati sulla salute (come saturazione e battito cardiaco), risponde a qualsiasi richiesta del soggetto (buon antidoto a solitudine e a rischio truffe e furti) ed interviene tempestivamente in caso di allontanamento da casa, di malore o caduta.

Un progetto sociale che punta sulla tecnologia ma soprattutto sulla ‘connessione’ umana e che necessita del pieno coinvolgimento di istituzioni e associazioni.

Appuntamento quindi imperdibile quello di venerdì per chi vive nel campobassano ed è interessato a conoscere da vicino Aurora.