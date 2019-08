In Molise “se vuoi dimagrire non ci devi venire”: ancora un ‘colpaccio’ per i ragazzi del Calciocavallo. Loro il video che spopola sui social

Sono passate poco più di ventiquattro ore e gia viene considerato il tormentone dell’estate molisana. Si chiama ‘A Carn Arrust’ (La Carne Arrosto) il nuovo brano lanciato sui social dalla famosissima pagina facebook ‘Calciocavallo FC Molise’.

Ideato in collaborazione con la band locale ‘Corroband’ il pezzo rappresenta una rivisitazione di ‘No Roots’ dell’artista tedesca Alice Merton e tratta in chiave ironica l’aspetto nutrizionale, mettendo in risalto tutte le specialità del territorio molisano, stigmatizzando l’alimentazione leggera.

La protagonista, infatti, alla fine del video si lascia convincere a lasciar perdere sushi e insalate per lanciarsi su carne arrosto, buon vino e caciocavallo.

In una cornice tipica della campagna molisana, tra auto, vecchie vespe e barbecue roventi, il regista del video è riuscito a creare un prodotto originale che come sempre esporta dappertutto la genuinità e la simpatia che contraddistinguono la regione.

In Molise dunque, come si dice nel brano, “se vuoi dimagrire, non ci devi venire”.

Nati nel 2014, inizialmente come una squadra di calcio per i conterranei andati via dal Molise alla volta di Milano, oggi ‘Calciocavallo FC Molise’ rappresenta un’istituzione per tutti gli utenti social molisani, arrivando a contare più di 40 mila seguaci tra Instagram e Facebook.

Una bellissima squadra di ragazzi, dunque, che con dei video ironici ed esilaranti mettono in risalto e promuovono la regione a 360 gradi.

Pierpaolo Gabrieli