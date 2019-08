Il manager campobassano Roberto Fagnano a capo della sanità nella Regione Abruzzo

Il campobassano Roberto Fagnano è il nuovo direttore generale della sanità in Abruzzo. Una promozione per il manager del capoluogo molisano, già dal 2014 direttore generale dell’Asl di Teramo.

La nomina è arrivata ieri, 12 agosto, da parte della Giunta regionale di centrodestra che vede a capo il governatore Marco Marsilio (FdI).

Il nome di Fagnano in Molise era stato più volte tirato in ballo in occasione delle Regionali del 2018, quando rumors lo avrebbero visto nella rosa dei papabili per la corsa allo scranno più alto di Palazzo Vitale.