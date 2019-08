Provincia, Pascale entra in Consiglio: “Il mio ruolo a servizio del territorio e delle esigenze dei cittadini”

Alessandro Pascale, consigliere comunale della Lega, tra qualche giorno farà ingresso anche nel Consiglio Provinciale di Campobasso. Primo dei non eletti per una manciata di voti, il 31 ottobre 2018, nella lista ‘Insieme in Provincia’, quando non si riuscì a trovare un’intesa nell’allora minoranza di centrodestra di Palazzo San Giorgio per un candidato unitario, a distanza di nove mesi, l’imprenditore del capoluogo avrà modo di aggiungere un nuovo tassello alla sua ventennale esperienza politica.

L’ingresso di Pascale nell’assise provinciale è effetto delle dimissioni del sindaco di Bojano, Marco Di Biase, e del conseguente scioglimento del consiglio comunale di Bojano. Pascale, infatti, subentra alla decaduta Mariacristina Spina.

“Mi proporrò in maniera propositiva per quello che potrà fare la Provincia – ha affermato il neo-consigliere provinciale Alessandro Pascale – Tra i miei primi atti, sicuramente, ci sarà un forte appello alla Regione Molise, affinché si riesca a trovare una sorta di collaborazione per permettere alla Provincia di Campobasso di poter dare le risposte che i cittadini cercano, dalla costa fino alle aree interne. Le aree di competenza della Provincia sono vaste e importanti. Credo che occorra la collaborazione di tutti per restituire dignità all’unico ente che meglio rappresenta le esigenze dei territori”.

“Interesserò, inoltre, direttamente il vice-premier Salvini – ha proseguito Pascale – affinché si torni a dare il giusto riconoscimento alle Province, per poterci occupare in maniera seria e serena di strade, scuole, verde, caccia e pesca”.

“Da consigliere provinciale mi appresto a confrontarmi con tutti i Comuni della provincia di Campobasso – ha sottolineato Pascale – Sarà importante il rapporto con le amministrazioni locali, ma anche e soprattutto con i cittadini. Il mio lavoro sarà un atto di servizio al territorio. Sono consapevole dell’impegno da mettere in campo, che sicuramente toglierà tempo alle mie aziende, ma quando c’è la passione per quello che fa e l’amore per il proprio territorio se ci si organizza bene tutto è possibile. Da consigliere comunale di Campobasso, inoltre, mi farò portavoce delle esigenze cittadine negli uffici di Palazzo Magno. Per il sottoscritto è un motivo di orgoglio personale essere l’unico rappresentante di Palazzo San Giorgio nell’ente di via Roma”.

Pascale parla anche delle imminenti elezioni del Presidente della Provincia di Campobasso, sottolineando come “il centrodestra debba ritrovare coesione, anche alla luce delle possibili elezioni Politiche”.

“Non si può continuare a governare, a livello regionale, da separati in casa – ha affermato Pascale – È un atto di responsabilità verso l’elettorato di centrodestra, che nei prossimi mesi potrebbe avere una filiera Governo, Regione Molise, Provincia di Campobasso e Provincia di Isernia. A Termoli e Isernia il cerchio si chiude anche con le rispettive amministrazioni comunali. Ora è il momento di farci trovare pronti, evitando fughe in avanti e scissioni soltanto per le poltrone. Il centrodestra ha un appuntamento col futuro. Un futuro che significa poter governare nei prossimi anni. Questo atto di responsabilità dovrà essere ricercato a iniziare dalla scelta del candidato Presidente della Provincia di Campobasso”.