10 agosto, a Casacalenda programma ricco di eventi e proiezioni per Molisecinema

Giornata ricca di appuntamenti quella di giovedì 10 agosto per la 21a edizione di Molisecinema.

Per le proiezioni dei corti in concorso alle17.00 al Cinema-Teatro per la sezione Paesi in Corto. Concorso Corti Internazionali, saranno proiettati: Serpêhatiyên neqewimî/Things Unheard Of di Ramazan Kılıç, che arriva dalla Turchia; Calcutta 8:40 am, di Adriano Valerio, una coproduzione Francia/India; Nothing Holier Than a Dolphin di Isabella Margara, che arriva dalla Grecia; Poof di Margaret Miller dagli USA; Un petit homme di Aude David e Mikael Gaudin dalla Francia.

Alle 18.15 per la sezione Percorsi. Concorso Corti Italiani saranno presentati Caramelle di Matteo Panebianco; Tria di Giulia Grandinetti; Editing Romance di Stefano Etter e Giovanni Greggio; Sciaraballa di Mino Capuano.

Alle 19.00 per le consuete presentazioni di libri, al Parco cinema sarà presentato Una posizione sociale di Giose Rimanelli. Ne parlano Norberto Lombardi e Sebastiano Martelli. Confinato nel microcosmo molisano di Casacalenda, il giovane protagonista Massimo Niro cerca di «dare un senso alle voci dell’infanzia» attraverso una scrittura fatta di flashback, monologhi interiori, cantilene, testi di musica jazz improvvisati dal nonno (ombrellaio girovago) in ricordo dei tempi americani, quando era stato testimone dell’eccidio di New Orleans.

In Arena alle 20.30 la consegna del “Premio Armida Miserere” che sarà consegnato al Magistrato Rossana Venditti. Un premio che da anni ricorda la figura di Armida Miserere morta nel 2003, nata a Casacalenda, tra le prime donne al vertice di una Casa di reclusione in Italia.

Alle 20.45 per la sezione Paesi in lungo. Concorso lungometraggi sarà presentato La lunga corsa, di Andrea Magnani, con Adriano Tardiolo, Giovanni Calcagno e Barbora Bobulova. Il carcere, per Giacinto, è tutto tranne che un buco nero: figlio di due detenuti, lui dentro un carcere ci è nato e ci è pure cresciuto. Libero di volare via, decisamente impreparato a farlo. Al termine della proiezione il regista Andrea Magnani incontra il pubblico del festival.

Alle 22.15 per la sezione Paesi in lungo. Concorso lungometraggi sarà presentato I pionieri, di Luca Scivoletto, con Mattia Bonaventura, Francesco Cilia, Peppino Mazzotta, Lorenza Indovina. Nell’estate del 1990 Enrico ha dodici anni e tutti i problemi dei ragazzini della sua età. Ma a tormentarlo non sono gli amori non corrisposti, ma la politica. Luca Scivoletto risponderà alle domande del pubblico al termine della proiezione.

In Arena piccola/Scacchiera alle 21.00 il Live. Musiche da Oscar, Ancestral Chamber Music in concerto. Il concerto propone un programma di celebri colonne sonore della storia del cinema. Tra queste un omaggio a Ennio Morricone e le musiche di film come Pirati nei caraibi, La vita è bella, Il gladiatore, Il mago di Oz.

Alle 22.15 per la sezione Frontiere. Concorso documentari. Siamo qui per provare di Greta De Lazzaris e Jacopo Quadri. Protagonisti sono Daria, attrice e autrice, e Antonio coreografo e danzatore, che da anni condividono la vita artistica e, nonostante la pandemia, tentano di mettere in piedi uno spettacolo ispirato a Ginger e Fred di Fellini.

La mattina di giovedì 10 inizia al Cinema-Teatro alle 10.30 con la proiezione dei cortometraggi della sezione MoliseCinema Scuola. Il pubblico del festival potrà vedere: Obiettivo 12, A scuola in circolare, Anno 3000, Il rispetto della natura, Obiettivo 16, Calcio femminile, (progetto Ciak s’impara); Lost in Alice (progetto Pulp cinema); Mosaico Molise, (progetto Paese Mio). In collaborazione con Lilt. A seguire, alle 11.45, per i piccoli la Merenda con BioSapori, realtà territoriale che valorizza prodotti biologici.