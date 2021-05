‘FRA7. Affrontiamo al vita con un sorriso’, la pubblicazione di Maurizio Discenza

‘FRA7. Affrontiamo al vita con un sorriso’ è la pubblicazione del campobassano Maurizio Discenza. Durante il primo lockdown, l’imprenditore molisano, attraverso il proprio profilo Facebook, per regalare un sorriso ai suoi followers era solito pubblicare una frase, con una sottile vena ironica, di primo mattino.

Frasi come ‘Certe persone sono come i castori: passano la loro vita a rosicare’, oppure ‘I problemi degli uomini hanno tre cause: i soldi, le donne ed entrambi’, ma anche ‘Quest’anno non è giornata’, o ancora ‘Mogli in casa 1, percepite 4’, sono state raccolte in un testo.

Una raccolta, dunque, di frasi ironiche per sorridere e rendere la giornata un po’ più leggera.

Il testo di Maurizio Discenza è acquistabile su Amazon al seguente link: https://www.amazon.it/FRA7-Affrontiamo-Maurizio-MAURIX-Discenza/dp/B093B23G1T/ref=asc_df_B093B23G1T/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=501504554365&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15776445437691015367&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008736&hvtargid=pla-1244342849700&psc=1